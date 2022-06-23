Чет Холмгрен – о самом стильном игроке НБА: «Им стану я. Вам понравится мой костюм на драфте»

Кандидат на выбор в Топ-3 драфта-2022 ответил на вопрос о том, кто в НБА одевается лучше всех.

«Ну вы же понимаете, тут все построено на субъективных мнениях. Я бы сказал, что это я, завтра. Осталось всего 24 часа. Этим игроком являюсь я.

Ждите момента, когда увидите мой костюм на драфте, вам понравится. Мне он нравится, вы тоже его полюбите», – произнес Холмгрен.

213-сантиметровый бигмен может стать первым с 1977 года белым американцем, который будет выбран под 1-м номером драфта НБА. Сезон-21/22 20-летний баскетболист провел за Гонзагу.

Отвечая в мае на вопрос о лучшем игроке НБА, Холмгрен заявил: «Через два месяца им стану я».

Драфт-2022 состоится 23 июня.

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