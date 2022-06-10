Стали известны 11 игроков, приглашенных в «Зеленую комнату» драфта НБА-2022

Драфт-аналитик и руководитель портала Draftexpress.com Джонатан Гивони назвал имена 11 из 15 игроков, которые были приглашены в «Зеленую комнату» драфта НБА-2022.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

Приглашения получили:

Джабари Смит (форвард, «Оберн»),

(центровой, «Гонзага»),

(форвард, «Дьюк»),

Джейден Айви (защитник, «Пердью»),

Киган Мюррэй (форвард, «Айова»),

Шэйдон Шарп (защитник, «Кентукки»),

Дайсон Дэниэлс (защитник, G-League Team Ignite),

Беннедикт Матурин (форвард, «Аризона»),

Эй Джей Гриффин (форвард, «Дьюк»),

Джейлен Дюрен (центровой, «Мемфис»),

Джонни Дэвис (защитник, «Висконсин»).

Еще четверо приглашенных станут известны на следующей неделе.

Ожидается, что все приглашенные будут выбраны в первом раунде драфта.

Драфт НБА-2022 пройдет 23 июня на домашней арене «Бруклина» «Барклайс-центр».

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