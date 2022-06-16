В «Зеленую комнату» драфта НБА-2022 приглашены 20 игроков

Стали известны имена всех 20 игроков, которые приглашены в «Зеленую комнату» драфта НБА-2022.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

Приглашения получили:

Джабари Смит (форвард, «Оберн»)

(центровой, «Гонзага»)

(форвард, «Дьюк»)

Джейден Айви (защитник, «Пердью»)

Киган Мюррэй (форвард, «Айова»)

Шэйдон Шарп (защитник, «Кентукки»)

Дайсон Дэниэлс (защитник, G-League Team Ignite)

Беннедикт Матурин (форвард, «Аризона»)

Эй Джей Гриффин (форвард, «Дьюк»)

Джейлен Дюрен (центровой, «Мемфис»)

Джонни Дэвис (защитник, «Висконсин»)

Усман Дженг (форвард, «Брэйкерс», Новая Зеландия)

Джереми Сохан (форвард, «Бэйлор»)

Очаи Агбаджи (защитник, «Канзас»)

Марк Уильямс (центровой, «Дьюк»)

Малакай Брэнем (защитник, «Огайо Стэйт»)

Тайтай Вашингтон (защитник, «Кентукки»)

Тари Исон (форвард, «Луизиана Стэйт»)

Джейлен Уильямс (защитник, «Санта-Клара»)

Маршон Бошамп (защитник, G-League Team Ignite).

Ожидается, что все приглашенные будут выбраны в первом раунде драфта.

Драфт НБА-2022 пройдет 23 июня на домашней арене «Бруклина» «Барклайс-центр».

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