Илона Корстин: «Матч звезд – это не про спортивную борьбу, победы и поражения. Это шоу, витрина баскетбола»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, подводя итоги Матча всех звезд, отметила главную специфику мероприятия.

«Хочу подчеркнуть, что МВЗ – это не про спортивный результат, спортивную борьбу, победы и поражения. Результат тут вторичен. В первую очередь это шоу, витрина баскетбола.

Клубы отдают нам дорогостоящих игроков на один день. Наша задача – чтобы баскетболисты остались здоровыми, при этом получили удовольствие от происходящего и заряд положительной энергии на оставшуюся часть сезона. Плюс в таких матчах игроки всегда стараются показать все, что они умеют. Только на МВЗ можно увидеть так много данков, классных передач, уникального дриблинга.

В жесткой борьбе, в матче, где от тебя зависит результат, игроки не всегда могут показывать технические трюки. Если люди, кто нас критикует, действительно хотят увидеть борьбу и «зарубу», то с удовольствием приглашаю их на наши матчи плей-офф и на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Там спортивного накала будет предостаточно», – сказала Корстин.

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