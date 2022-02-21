Илона Корстин: «Матч звезд прошел успешно. Болельщики получили удовольствие»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги Матча всех звезд-2022, который прошел в воскресенье в Москве.

В воскресенье в шестой раз прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда «Звезды мира» победила команду «Звезды России» со счетом 129:121.

«Оцениваю наше шоу успешно, у нас все прошло так, как запланировали, получился такой динамичный формат. Стендап-комики разбавляли матч, игроки выступали ярко, выкладывались, показали отличный матч. Также было отличное шоу-открытие. Мне кажется, что болельщики получили удовольствие от мероприятия.

Марио Хезоня по достоинству получил приз MVP, потому что он действительно очень яркий игрок, старался, участвовал во всех конкурсах. Мне кажется, что он заслужил эту награду», – сказала Корстин.

Шестой в истории Матч всех звезд Лиги ВТБ закончился победой «Звезд Мира» над «Звездами России» со счетом 129:121.

Матч всех звезд 2022 в фотографиях

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