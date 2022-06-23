Илона Корстин: «Лиге ВТБ интересен проект по участию в турнире команды из Дубая»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, что руководство турнира рассматривает вариант с присоединением к числу участников клуба из ОАЭ.

«Да, это правда. Это интересная идея, но мы вели переговоры не с клубом, а с людьми, у которых есть идея и серьезные финансовые возможности создать команду в Дубае. У них есть прекрасная арена, понимание, как сделать серьезную команду. Не буду скрывать, что этот проект нам интересен.

В этом году дело не дошло до логического завершения, но во многом это связано с логистическими проблемами. Да, самолеты летают в Дубай, но цены на них довольно высокие. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», – сказала Корстин.

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