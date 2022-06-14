В Единой лиге ВТБ сократили количество легионеров в заявке клубов с восьми до шести

Совет Единой лиги ВТБ принял решение сократить количество легионеров в заявке клубов с восьми до шести.
Об этом рассказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.
«Сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях.
Также мы боремся с допингом, и теперь перед сезоном все игроки и тренеры должны пройти обучение в РУСАДА и направить сертификат о курсе обучения», – сказала Корстин.
В следующем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 12 клубов, новыми участниками стали «Самара» и МБА.
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