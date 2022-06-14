Илона Корстин: «Мы следили за «Самарой» и МБА не один год»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу принятия в состав участников «Самары» и .

«Мы следили за этими клубами не один год. Решение об их принятии появилось не по результатам одного сезона. Также мы опирались на маркетинговую составляющую и финансовые гарантии – это основное. Они подтвердили бюджет, который необходим для входа в Единую Лигу. У этих клубов есть грамотный менеджмент, и они могут собрать приличные составы, которые должны быть конкурентоспособными и соответствовать уровню Лиги.

Мы много раз повторяли, что Единая Лига ВТБ – это самая экологичная лига, потому что мы делаем акцент на экологических критериях и поощряем клубы за них. В этом году у нас 2 чемпиона – это и . Компания СИБУР поздравила их на совете Лиги и вручили им памятные призы», – сказала Корстин.

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