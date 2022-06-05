Илона Корстин: «На долгой дистанции «Зенит» переиграл ЦСКА»

По мнению генерального директора лиги ВТБ Илоны Корстин, одной из причин победы «Зенита» над ЦСКА в финальной серии плей-офф (4-3) стал более глубокий состав.

«Плей-офф удался. Конечно, ЦСКА сейчас расстраивается, они 12 лет выигрывали турнир, обычно у них не было проблем в финале.

Раньше финальная серия была чуть-чуть покороче, и у ЦСКА не было таких соперников, на долгой дистанции «Зенит» был сильнее, потому что главный тренер делал большую ротацию, все игроки оставались в тонусе, они все знали, что в любой момент могут выйти на площадку, соответственно, не так утомлялись лидеры.

На долгой дистанции Зенит переиграл ЦСКА, и у нас сменился чемпион, поздравляю «Зенит» с этим достижением», – сказала Корстин.

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