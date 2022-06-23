«Сан-Антонио» и «Атланта» обсуждают обмен с участием Мюррэя и Коллинза

и обсудили крупный обмен с участием и .

Как сообщает Джейк Фишер из Bleacher Report, «Сперс» уведомляют заинтересованные команды, что рассчитывают получить за Мюррэя набор активов «уровня обмена Дрю Холидэя».

За Холидэя несколько лет назад отдали три пика первого раунда и нескольких известных игроков.

25-летний Мюррэй в сезоне-2021/22 стал участником Матча звезд. Средние показатели в 69 матчах составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Топ-3 драфта НБА снова очевиден, а кого выберут дальше? Все прогнозы американских экспертов в одном месте