«Сакраменто» ведет переговоры с «Атлантой» по обмену Джона Коллинза

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«Сакраменто» ведет переговоры с «Атлантой» по поводу возможного обмена тяжелого форварда Джона Коллинза (24 года, 206 см), сообщает The Athletic.

Согласно источнику, «Кингз» пока не предлагают за Коллинза 4-й пик на предстоящем драфте. Клуб запрашивают высокую цену за свой лотерейный пик.

Ранее сообщалось, что «Атланта» выставила Коллинза на рынок обменов после окончания сезона.

Летом прошлого года «Хоукс» подписали с Коллинзом пятилетний контракт на 125 млн долларов. В сезоне-2021/22 24-летний форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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