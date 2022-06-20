«Сакраменто» ведет переговоры с «Атлантой» по обмену Джона Коллинза

ведет переговоры с «Атлантой» по поводу возможного обмена тяжелого форварда (24 года, 206 см), сообщает The Athletic.

Согласно источнику, «Кингз» пока не предлагают за Коллинза 4-й пик на предстоящем драфте. Клуб запрашивают высокую цену за свой лотерейный пик.

Ранее сообщалось, что выставила Коллинза на рынок обменов после окончания сезона.

Летом прошлого года «Хоукс» подписали с Коллинзом пятилетний контракт на 125 млн долларов. В сезоне-2021/22 24-летний форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21