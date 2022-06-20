«Чикаго» проявляет интерес к Джону Коллинзу

«Чикаго» заинтересован в приобретении тяжелого форварда «Атланты» (24 года, 206 см), сообщает Heavy.com.

Отмечается, что Коллинз соответствует все требованиям «Булс» – физические параметры, подборы и броски с периметра.

Сообщалось, что выставила Коллинза на рынок обменов после окончания сезона.

Летом прошлого года «Хоукс» подписали с Коллинзом пятилетний контракт на 125 млн долларов. В сезоне-2021/22 24-летний форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?