«Вашингтону» интересны Шэй Гилджес-Александер, Деджонте Мюррей и Малкольм Брогдон

«Вашингтон» хочет усилить позицию разыгрывающего в нынешнее межсезонье.
Как сообщает инсайдер НБА Куинтон Мэйо, «Уизардс» связывались с другими командами для обсуждения возможного обмена Шэя Гилджес-Александера («Оклахома»), Деджонте Мюррея («Сан-Антонио») и Малкольма Брогдона («Индиана»).
Мэйо отмечает, что лидер «Вашингтона» Брэдли Бил одобрил все три варианта усиления.
Ожидается, что переход Гилджес-Александера или Мюррея маловероятен, так как «Тандер» и «Сперс» запросят огромную цену за молодых звезд.
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