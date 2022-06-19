«Вашингтону» интересны Шэй Гилджес-Александер, Деджонте Мюррей и Малкольм Брогдон

хочет усилить позицию разыгрывающего в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер НБА Куинтон Мэйо, «Уизардс» связывались с другими командами для обсуждения возможного обмена («Оклахома»), Деджонте Мюррея ( ) и Малкольма Брогдона ( ).

Мэйо отмечает, что лидер «Вашингтона» одобрил все три варианта усиления.

Ожидается, что переход Гилджес-Александера или Мюррея маловероятен, так как «Тандер» и «Сперс» запросят огромную цену за молодых звезд.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?