«Вашингтону» интересны Шэй Гилджес-Александер, Деджонте Мюррей и Малкольм Брогдон

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«Вашингтон» хочет усилить позицию разыгрывающего в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер НБА Куинтон Мэйо, «Уизардс» связывались с другими командами для обсуждения возможного обмена Шэя Гилджес-Александера («Оклахома»), Деджонте Мюррея («Сан-Антонио») и Малкольма Брогдона («Индиана»).

Мэйо отмечает, что лидер «Вашингтона» Брэдли Бил одобрил все три варианта усиления.

Ожидается, что переход Гилджес-Александера или Мюррея маловероятен, так как «Тандер» и «Сперс» запросят огромную цену за молодых звезд.

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