«Атланта» может предложить за Гобера Капелу, Коллинза, Хертера и 16-й пик

Одной из команд, которые заинтересованы в приобретении французского центрового «Юты» , является .

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, «Хоукс» могут предложить за Гобера центрового , тяжелого форварда , атакующего защитника и 16-й драфт-пик этого драфта. Подразумевается, что клуб готов собрать комбинацию из этих активов.

Действующий контракт Гобера рассчитан до 2026 года с опцией игрока на последний сезон. В следующем сезоне он заработает 38 миллионов долларов.

В сезоне-2021/22 француз провел 66 матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.

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