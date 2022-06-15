«Атланта» может предложить за Гобера Капелу, Коллинза, Хертера и 16-й пик

Одной из команд, которые заинтересованы в приобретении французского центрового «Юты» Руди Гобера, является «Атланта».
По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, «Хоукс» могут предложить за Гобера центрового Клинта Капелу, тяжелого форварда Джона Коллинза, атакующего защитника Кевина Хертера и 16-й драфт-пик этого драфта. Подразумевается, что клуб готов собрать комбинацию из этих активов.
Действующий контракт Гобера рассчитан до 2026 года с опцией игрока на последний сезон. В следующем сезоне он заработает 38 миллионов долларов.
В сезоне-2021/22 француз провел 66 матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.
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