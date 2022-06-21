Дмитрий Песков: «Мы не можем называть Бриттни Грайнер заложником»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская баскетболистка , арестованная в Москве за контрабанду наркотиков, нарушила закон и не является заложником.

«Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле.

Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником?» – сказал Дмитрий Песков.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В начале мая Государственный департамент США постановил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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