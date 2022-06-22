Зайон Уильямсон показал результаты работы над телом

Форвард «Нового Орлеана» опубликовал несколько фотографий из зала в инстаграме, а также анонсировал выход второй именной модели кроссовок бренда Jordan.

«Этой весной я был сосредоточен на тренировках, и теперь пришло время показать вам результаты моей работы», – подписал фото Уильямсон.

Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. Этим летом он претендует на 5-летний контракт и суммарную зарплату 181 миллион долларов.

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