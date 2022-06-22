«Что они скажут теперь?» Стефен Карри выложил фото с трофеями

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оставил сообщение для критиков в твиттере.
Баскетболист опубликовал фотографию с чемпионского парада «Уорриорз», на котором он держит трофеи, раскуривая сигару.
«Что они скажут теперь?» – подписал фото Стеф.
Карри был единогласно признан MVP финальной серии этого года. Ранее он также стал первым в истории обладателем награды MVP финала Западной конференции.
«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия