Продление контракта Зайона Уильямсона с «Пеликанс» будет быстрым

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон планирует продлить нынешнее соглашение с клубом этим летом.

Как пишет инсайдер НБА Марк Стейн, стороны все больше склоняются к подписанию нового многолетнего контракта сразу же после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

Ранее вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» назвал Уильямсона игроком уровня максимального контракта и сказал, что продление соглашения с 21-летним форвардом будет «простым решением».

Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. Он претендует на 5-летний контракт и суммарную зарплату 181 миллион долларов.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы