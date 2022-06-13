Отчим Зайона Уильямсона: «Опечален насилием, происходящим в Новом Орлеане»

Ли Андресон, отчим форварда «Пеликанс» , отметил высокий уровень криминала в .

Согласно официальным данным, в этом году в городе было совершено уже 129 убийств, что на 40% превышает показатель прошлого года.

«Я опечален насилием, происходящим в нашем городе. Почему я говорю «наш город»? Потому что наша семья сейчас живет здесь. Мы все живем здесь. Теперь Ною (младший брат Зайона – прим. Sports.ru) приходится расти в Новом Орлеане.

Мы рассчитываем, что Новый Орлеан станет тем местом, которое примет Ноя с распростертыми объятиями. Так же, как Южная Каролина приняла Зайона», – сказал Андерсон.

Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону