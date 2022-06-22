Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Виллербаном» в 4-м матче

Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Франции, в котором «Монако» сыграет дома с «Виллербаном» (2-1).
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 22 июня, 21.30
«Монако» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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