Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Виллербаном» в 4-м матче

Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Франции, в котором «Монако» сыграет дома с (2-1).

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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