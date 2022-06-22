Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Виллербаном» в 4-м матче

Теги результаты чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Монако Баскетбол

Сегодня состоится четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Франции, в котором «Монако» сыграет дома с «Виллербаном» (2-1).

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

Монако – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
22 июня, 21.30
Онлайн матча

«Монако» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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