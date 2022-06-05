Джордан Лойд продолжит карьеру в «Монако»

Атакующий защитник «Зенита» (28 лет, 193 см) договорился о двухлетнем контракте с «Монако», сообщает Eurohoops. Согласно источнику, игрок получит зарплату около миллиона евро, также в соглашении будут опции досрочного расторжения для обеих сторон.

Американец покидает России после победы петербургской команды над ЦСКА (4-3) в финальной серии плей-офф лиги ВТБ. В 25 матчах чемпионата Лойд набирал 12,4 очка, 5,2 передачи, 4,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем за встречу.

Кроме того, «Монако» договорился с тяжелым форвардом Донтой Холлом (24 года, 206 см) о продлении контракта на три года. В соглашении также будут опции досрочного расторжения для обеих сторон.

Ранее также сообщалось, что подпишет трехлетний контракт с бывшим форвардом УНИКСа Джоном Брауном (30 лет, 203 см).

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