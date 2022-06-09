«Монако» близок к подписанию Эли Окобо

Разыгрывающий Эли Окобо (24 года, 191 см), как ожидается, продолжит карьеру в .

Согласно источнику, интерес к французскому разыгрывающему проявляют и другие клубы Евролиги, однако «Монако» удалось согласовать переход француза.

Окобо, выбранный под 31-м номером драфта НБА-2018, провел успешный дебютный сезон в , набирая 14,5 очка, 2,8 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

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