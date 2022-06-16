«Енисей» подпишет Романа Загретдинова

Центровой «Университета-Югра» Роман Загретдинов (26 лет, 207 см) продолжит карьеру в красноярском , сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

За два года воспитанник УНИКСа проделал путь от Суперлиги-2 до клуба лиги ВТБ. В сезоне-2020/21 Загретдинов, выступая за «Тамбов», стал MVP Суперлиги-2.

В прошедшем сезоне Суперлиги-1 центровой набирал 12,5 очка (второй показатель в команде) и 7,8 подбора (первый) за 25 минут в среднем за матч.

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