«Лейкерс» намерены сохранить Стэнли Джонсона

Ожидается, что воспользуются опцией в контракте (26 лет, 198 см) и сохранят форварда на сезон-2022/23 за 2,35 млн долларов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее новый главный тренер команды Дарвин Хэм публично подчеркнул важность таких ролевых игроков, как Джонсон.

В минувшем сезоне Джонсон провел 48 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи, реализуя 46,6 процента бросков с игры.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?