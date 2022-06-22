«Лейкерс» хотят купить драфт-пик второго раунда

заинтересованы в покупке пика второго раунда драфта этого года, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее «Лейкерс» устроили просмотр для нескольких молодых игроков, которые, как ожидается будут выбраны во втором раунде драфта-2022. Клуб просмотрел Тревиона Уильямса из университета Пердью, Кеона Эллиса из Алабамы и испанца Халифу Диопа.

В прошлом «Лейкерс» уже покупали пики, когда им нравился определенный игрок во втором раунде. Например, в 2019 году они купили 46-й пик у «Орландо», чтобы выбрать .

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21