Скип Бэйлесс: «Лейкерс» не нужен Кайри Ирвинг, он не хочет побеждать»

Известный телевизионный эксперт скептически отнесся к идее перехода разыгрывающего в «Лейкерс» этим летом.

«Как «Лейкерс» собираются приобрести Кайри? В обмен на Энтони Дэвиса? Дэвис сейчас более ценен, чем Кайри, который теперь думает, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем победы в баскетбольных матчах. Это здорово, но вы ведь хотите получать 50 миллионов долларов именно за победы в баскетбольных матчах», – написал Бэйлесс в твиттере.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Ранее сообщалось, что «Лейкерс» будут претендовать на разыгрывающего в случае, если он выйдет на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне Кайри провел всего 29 матчей из-за отказа от вакцинации. Показатели игрока составили 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,3 подбора и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

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