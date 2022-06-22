«Миннесота» проявляет интерес к Руди Гоберу и Клинту Капеле

проявляет интерес к центровым («Юта») и ( ), сообщает журналист BasketballNews.com.

«Тимбервулвс» предполагают, что Гобер или Капела будут играть в связке с Карлом-Энтони Таунсом.

В число претендентов на Гобера также входит «Чикаго». Сообщалось, что «Атланта» тоже заинтересована в приобретении трехкратного лучшего защищающегося игрока года и готова отдать за него Капелу, Джона Коллинза, Кевина Хертера или 16-й драфт-пик этого драфта.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА