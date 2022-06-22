«Миннесота» проявляет интерес к Руди Гоберу и Клинту Капеле

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«Миннесота» проявляет интерес к центровым Руди Гоберу («Юта») и Клинту Капеле («Атланта»), сообщает журналист BasketballNews.com.

«Тимбервулвс» предполагают, что Гобер или Капела будут играть в связке с Карлом-Энтони Таунсом.

В число претендентов на Гобера также входит «Чикаго». Сообщалось, что «Атланта» тоже заинтересована в приобретении трехкратного лучшего защищающегося игрока года и готова отдать за него Капелу, Джона Коллинза, Кевина Хертера или 16-й драфт-пик этого драфта.

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