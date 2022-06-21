«Миннесоте» интересен Клинт Капела

в межсезонье-2022 хочет усилить позицию центрового, один из обсуждаемых вариантов – из «Атланты».

«Хоукс», как ожидается, будут одной из самых активных команд в межсезонье-2021 после вылета в первом раунде плей-офф.

По ходу сезона-2020/21 Капела подписал с «Атлантой» продление контракта на 2 года и 46 миллионов долларов.

Предполагается, что Капела может играть вместе с Карлом-Энтони Таунсом, который стал бы исполнять роль тяжелого форварда.

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