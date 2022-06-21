Пол Джордж и Терэнс Мэнн призвали Патрика Беверли возвращаться в «Клипперс»

Игроки и дали понять, что будут рады возвращению экс-разыгрывающего калифорнийской команды .

Беверли прокомментировал фотографию с несколькими баскетболистами «Клипперс», сделанную после совместной тренировки.

«Обычно я получал приглашения на такие вещи. Видимо, теперь только на свадьбы», – написал Беверли.

«Ты предпочел другую сторону, но еще не поздно», – отреагировал Джордж.

«Никогда не поздно», – написал Мэнн.

«Клипперс» обменяли Беверли в 2021 году. Патрик на данный момент выступает за «Миннесоту», у него контракт с клубом на сезон-2022/23.

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