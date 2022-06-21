Тим Коннелли: «Надеюсь, Таунс останется в «Миннесоте» навечно»

Новый президент «Миннесоты» Тим Коннелли высказался на тему сотрудничества с центровым Карлом-Энтони Таунсом.

Карл-Энтони претендует на супермаксимальное продление контракта на 5 лет и общую сумму 230 миллионов долларов.

«Надеюсь, Таунс останется в «Миннесоте» навечно. Надеюсь, мы достигнем того командного успеха, который позволит нам вывесить майку Карла под своды арены.

Я связывался со многими ребятами из команды, но не хочу торопиться и навязывать отношения. Это должно выработаться естественным путем. Могу сказать, что мне доводилось слышать о Карле очень много хорошего. Знаю, насколько Таунс силен на площадке, но за ее пределами он всегда был отличным парнем, который хорошо относится к окружающим и легко ладит с ними», – заявил Коннелли.

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM