Тим Коннелли: «Энтони Эдвардс может стать лучшим игроком в мире»

Новый президент «Миннесоты» Тим Коннелли высоко оценил потенциал атакующего защитника команды .

«Я большой фанат Энтони Эдвардса и мне нравится все в его подходе к игре. Мне нравится его искренность, он всегда остается самим собой. Так приятно смотреть на его игру или на то, как у него берут интервью. Мне нравится, как он взаимодействует со своими товарищами по команде, как много он улыбается и как сильно он наслаждается игрой.

Думаю, мы должны сделать так, чтобы он никогда этого не потерял. В то же время нужно бросить ему вызов, чтобы он полностью реализовал потенциал. Этот парень может стать лучшим в мире. У него определенно есть победная ДНК, которую мы все ищем.

Я просто хочу, чтобы он сохранил эту радость. Такая уверенность в себе – это большая редкость. Мы не можем сходу стать элитной командой, а он – элитным игроком. Но для него нет предела. Он может стать лучшим игроком в мире», – заявил Коннелли.

Первый пик драфта НБА-2020 в своем втором сезоне набирал в среднем 21,3 очка, 4,8 подбора и 3,8 передачи и 1,5 перехвата при реализации 35,7% из-за дуги.

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