Арест Бриттни Грайнер продлен до 2 июля

Химкинский областной суд продлил арест американской баскетболистки до 2 июля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер на 18 суток, до 2 июля», – сказала представитель суда.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В начале мая Государственный департамент США постановил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в .

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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