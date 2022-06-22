«Олимпиакос» продлил контракт Георгиоса Барцокаса на три года

Греческий объявил о продлении контракта с главным тренером до 2025 года.

Во вторник Барцокас встретился с владельцами клубами Панайотисом и Йоргосом Ангелопулосами и договорился о продолжении сотрудничества еще на три года.

57-летний греческий специалист возглавил «Олимпиакос» в 2020 году. В нынешнем сезоне он вывел команду в «Финал четырех» и был признан лучшим тренером турнира.

До прихода в «Олимпиакос» Барцокас два года руководил подмосковными «Химками» (2017-2019), а в сезоне-2015/16 был главным тренером «Локомотива-Кубань».

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