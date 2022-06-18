Гиоргос Принтезис объявил о завершении карьеры

37-летний капитан , выиграв в пятницу титул чемпиона Греции, официально объявил, что завершает карьеру.

«От всего сердца благодарю вас за все, за 20 лет, которые мы провели вместе. Спасибо, что были с нами в трудные времена, а также в волшебные моменты. Со следующего года будем наблюдать за нашей командой вместе. Большое спасибо», – сказал Принтезис болельщикам во время церемонии награждения «Олимпиакоса»

Принтезис присоединился к «Олимпиакосу» в 2002 году. За исключением одного сезона в «Олимпии Ларисе» и двух сезонов в «Уникахе» он провел всю профессиональную карьеру в одной команде.

Принтезис является двукратным чемпионом (2012, 2013), четырехкратным чемпионом Греции (2012, 2015, 2016, 2022) и бронзовым призером Евробаскета-2009.

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