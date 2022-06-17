«Панатинаикос» оштрафован на 3500 евро за инциденты во 2-м матче с «Олимпиакосом»

оштрафован на 3 500 евро за инциденты, которые произошли во время второго матча финальной серии плей-офф чемпионата Греции против (72:78, 0-2).

По ходу встречи фанаты «зеленых» забросали различными предметами скамейку запасных «Олимпиакоса». Матч пришлось временно прервать, чтобы болельщики успокоились.

«Пао» оштрафован на 1 000 евро за бросание предметов на площадку, на 2 000 евро за бросание предметов за пределами площадки (в раздевалке и на трибуне) и на 500 евро за оскорбительный баннер.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы