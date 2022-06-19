Брэдли Бил уже принял решение о дальнейшей карьере

Атакующий защитник в интервью The Athletic подтвердил, что уже принял решение, где будет играть в следующем сезоне.

Игрок отказался раскрыть подробности своего решения, заявив, что было бы неуместно обсуждать возможный будущий контракт, пока он не выполнил свой текущий контракт.

Также Бил подтвердил, что многие игроки лиги пытались завлечь его в свои клубы.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что Бил хочет играть за «Вашингтон» до конца карьеры.

Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

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