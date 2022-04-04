Энтони Дэвис: «Мы не знаем, какой могли быть командой, если бы не травмы. Это самое обидное в сезоне»

Звездный форвард посетовал на многочисленные травмы после поражения от «Наггетс» (118:129), которое стало шестым подряд.

Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.

«Больше всего лично я думаю о том, какая у нас могла бы получиться команда, оставайся мы здоровыми весь год. Что бы мы из себя представляли... Если бы Леброн был здоров, был здоров. Эти мысли лезут в голову. Мы собрали вот этот состав перед началом сезона, все выглядело неплохо на бумаге, но нам не удалось реализовать весь этот потенциал с учетом того, что кто-то постоянно вылетал из состава.

Мы не знаем, какой могли быть командой, если бы не травмы. Это самое обидное в нынешнем сезоне», – заявил Дэвис.

Дэвис пропустил 39 из 78 матчей «озерников» в нынешнем сезоне.

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