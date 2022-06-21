Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг хочет гарантированный контракт на 4 года? Это бред»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего за потенциальные условия продления контракта с командой.

«Это просто смешно. Парень пропустил 127 матчей (123 – прим. Sports.ru) за последние три сезона и он считает, что заслуживает продления на четыре года с полной гарантией. И это помимо 36,5 миллиона долларов, которые он возьмет за следующий сезон. Я имею в виду, какой же он остряк, столько желчи. Это бредовый разговор. Он тот самый чувак, это настоящий Кайри Ирвинг», – заявил Смит.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Ранее сообщалось, что разыгрывающий может отказаться от данной опции и подписать новое соглашение на рынке свободных агентов.

В прошедшем сезоне Кайри провел всего 29 матчей из-за отказа от вакцинации. Показатели игрока составили 27,4 очка, 5,8 передачи, 4,3 подбора и 1,4 перехвата в среднем за встречу.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство