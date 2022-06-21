Стивен Эй Смит: «Кайри проводил собственные тренировки после тренировок Нэша. Это неуважение к тренеру»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал о том, что разыгрывающий «Нетс» по ходу сезона-2021/22 самостоятельно проводил тренировки с некоторыми игроками команды.

«А вы знали, что этот братан Кайри Ирвинг по ходу прошлого сезона проводил собственные тренировки? вел занятие, они тренировались в зале, а когда все заканчивалось, то Кайри брал с собой пять человек и проводил собственное занятие.

Вы хоть понимаете, какое это неуважение к тренеру?» – заявил Стивен Эй.

В понедельник стало известно, что переговоры между и Ирвингом о продлении контракта зашли в тупик.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство