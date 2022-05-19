Стивен Эй Смит: «Если «Голден Стэйт» выйдет в финал, Дюрэнта запомнят как чувака, который ушел от Карри ради Ирвинга»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал, как выход «Голден Стэйт» в финальную серию НБА-2022 может отразиться на наследии ( ).

«Я очень люблю и уважаю Кевина Дюрэнта. Я немного узнал его за эти годы, и я чертовски уважаю его, и мы все знаем, как я отношусь к его маме. Он двукратный чемпион, двукратный MVP финала и один из величайших игроков в истории.

Но ничего не поделаешь. Если «Голден Стэйт» выйдет в финал, к сожалению, Дюрэнта запомнят как чувака, который ушел от ради , забыв про его титулы. Потому что на данный момент тот переход кажется идиотским», – сказал Смит.

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