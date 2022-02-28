ЧМ-2023. Квалификация. Турция – Греция, Германия встретится с Израилем и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Турция примет Грецию, Германия встретится с Израилем.
Квалификационный турнир
Группа А
Словакия – Сербия
28 февраля. 20:00
Латвия – Бельгия
28 февраля. 20:30
Положение команд: Бельгия – 2-1, Сербия – 2-1, Латвия – 2-1, Словакия – 0-3.
Группа B
Турция – Греция
28 февраля. 20:00
Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Беларусь – 1-1, Великобритания – 1-1.
Группа C
Словения – Финляндия
28 февраля. 19:30
Швеция – Хорватия
28 февраля. 21:00
Положение команд: Швеция – 2-1, Финляндия – 2-1, Словения – 2-1, Хорватия – 0-3.
Группа D
Польша – Эстония
28 февраля. 20:00
Германия – Израиль
28 февраля. 21:30
Положение команд: Израиль – 2-1, Германия – 2-1, Эстония – 2-1, Польша – 0-3.
Группа Е
Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.
Группа F
Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.
Группа G
Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.
Группа H
Положение команд: Россия – 3-0, Италия – 2-2, Исландия – 2-2, Нидерланды – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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