ЧМ-2023. Квалификация. Турция – Греция, Германия встретится с Израилем и другие матчи

Теги результаты сборная Греции сборная Германии сборная Турции сборная Сербии сборная Словении сборная Хорватии сборная Латвии сборная Израиля сборная Швеции сборная Финляндии сборная Бельгии сборная Эстонии сборная Словакии сборная Польши чемпионат мира-2023 Баскетбол

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Турция примет Грецию, Германия встретится с Израилем.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа А

Словакия – Сербия

28 февраля. 20:00

Латвия – Бельгия

28 февраля. 20:30

Положение команд: Бельгия – 2-1, Сербия  – 2-1, Латвия – 2-1, Словакия – 0-3.

Группа B

Турция – Греция

28 февраля. 20:00

Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Беларусь – 1-1, Великобритания – 1-1.

Группа C

Словения – Финляндия

28 февраля. 19:30 

Швеция – Хорватия 

28 февраля. 21:00

Положение команд: Швеция – 2-1, Финляндия – 2-1, Словения – 2-1, Хорватия – 0-3.

Группа D

Польша – Эстония 

28 февраля. 20:00

Германия – Израиль 

28 февраля. 21:30

Положение команд: Израиль – 2-1, Германия – 2-1, Эстония – 2-1, Польша – 0-3.

Группа Е

Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.

Группа F

Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.

Группа G

Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.

Группа H

Положение команд: Россия – 3-0, Италия – 2-2, Исландия – 2-2, Нидерланды – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

Главная звезда сборной России – Зоран Лукич. Дал шанс молодым и обыграл Нидерланды в Перми

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные