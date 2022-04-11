Никола Йович выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2022

Сербский форвард (18 лет, 208 см) подал документы в офис НБА, чтобы получить право на участие в драфте 2022 года, сообщил ESPN агент игрока.

Йович занимает 23-е место в рейтинге ESPN Top-100 и, как ожидается, будет выбран в первом раунде. 18-летний игрок выступает за «Мегу», набирая в среднем 11,8 очка, 4,3 подбора и 3,3 передачи за 28 минут за матч.

Йович в феврале дебютировал за сборную Сербии, набрав 13 очков, 7 подборов и 3 передачи в отборочном матче чемпионата мира против сборной Словакии.

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