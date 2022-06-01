Милош Теодосич может пропустить летние матчи квалификации чемпионата мира

Капитан сборной Сербии Милош Теодосич может пропустить матчи квалификации чемпионата мира-2023, которые пройдут в июне и июле, сообщает Mozzart Sport.

30 июня Сербия на выезде сыграет с Латвией, а 3 июля примет Бельгию в последних двух матчах первого раунда отборочного турнира.

Итальянский «Виртус», за который выступает Теодосич, вышел в финальную серию плей-офф чемпионата Италии, которая может растянуться до 20 июня.

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