ЧМ-2023. Квалификация. Греция – Турция, Сербия против Словакии и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Греция примет Турцию. Сербия дома сыграет против Словакии.
Квалификационный турнир
Группа А
Бельгия – Латвия
25 февраля. 22:30
Сербия – Словакия
25 февраля. 22:30
Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 1-1, Словакия – 0-2.
Группа B
Греция – Турция
25 февраля. 19:00
Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.
Группа C
Финляндия – Словения
25 февраля. 19:30
Хорватия – Швеция
25 февраля. 20:30
Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.
Группа D
Израиль – Германия
25 февраля. 15:30
Эстония – Польша
25 февраля. 20:00
Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.
Группа H
Положение команд: Россия – 3-0, Исландия – 2-1, Италия – 1-2, Нидерланды – 0-3.
Группа Е
Положение команд: Франция – 3-0, Черногория – 2-1, Венгрия – 1-2, Португалия – 0-3.
Группа F
Положение команд: Литва – 3-0, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Чехия – 0-3.
Группа G
Положение команд: Испания – 3-0, Грузия – 2-1, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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