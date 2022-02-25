ЧМ-2023. Квалификация. Греция – Турция, Сербия против Словакии и другие матчи

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Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Греция примет Турцию. Сербия дома сыграет против Словакии.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа А

Бельгия – Латвия 

25 февраля. 22:30

Сербия – Словакия 

25 февраля. 22:30

Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия  – 1-1, Латвия – 1-1, Словакия – 0-2.

Группа B

Греция – Турция 

25 февраля. 19:00

Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.

Группа C

Финляндия – Словения 

25 февраля. 19:30

Хорватия – Швеция 

25 февраля. 20:30

Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.

Группа D

Израиль – Германия 

25 февраля. 15:30

Эстония – Польша 

25 февраля. 20:00

Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.

Группа H

Положение команд: Россия – 3-0, Исландия – 2-1, Италия – 1-2, Нидерланды – 0-3.

Группа Е

Положение команд: Франция – 3-0, Черногория – 2-1, Венгрия – 1-2, Португалия – 0-3.

Группа F

Положение команд: Литва – 3-0, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Чехия – 0-3.

Группа G

Положение команд: Испания – 3-0, Грузия – 2-1, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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