Итудис в ближайшие дни обсудит с Адетокумбо возможное выступление суперзвезды НБА на Евробаскете-2022

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис в ближайшие дни обсудит с форвардом возможное выступление суперзвезды на Евробаскете-2022.

«Я выходил на связь с Яннисом. В ближайшие дни мы встретимся лично.

Наличие в составе Янниса стало бы большим преимуществом для сборной Греции. По его ситуации есть некоторые другие затруднения, с которыми будут разбираться менеджеры сборной и люди из федерации.

Что касается Тайлера Дорси, то мы пообщались и он дал понять, что готов сыграть за сборную. Он в ожидании официального приглашения», – сказал Итудис.

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