Генменеджер сборной Греции Зисис встретился с Яннисом и Танасисом Адетокумбо в Милуоки

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Генеральный менеджер сборной Греции Никос Зисис и директор команды Димос Дикудис посетили Милуоки, где провели встречу с форвардами местных «Бакс» Яннисом и Танасисом Адетокумбо.

Во время встречи с братьями Адетокумбо вышел на связь главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который недавно возглавил греческую сборную.

Стороны обсудили философию, цели и график обновленной национальной команды.

В сентябре Греция примет участие в Евробаскете-2022.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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