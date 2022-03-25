Генменеджер сборной Греции Зисис встретился с Яннисом и Танасисом Адетокумбо в Милуоки

Генеральный менеджер сборной Греции Никос Зисис и директор команды Димос Дикудис посетили , где провели встречу с форвардами местных «Бакс» Яннисом и .

Во время встречи с братьями Адетокумбо вышел на связь главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который недавно возглавил греческую сборную.

Стороны обсудили философию, цели и график обновленной национальной команды.

В сентябре Греция примет участие в Евробаскете-2022.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»