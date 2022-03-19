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    Яннис и Танасис Адетокумбо могут сыграть на Евробаскете-2022 за Грецию

    Теги Милуоки сборная Греции НБА Никос Зисис Яннис Адетокумбо Димитрис Итудис Танасис Адетокумбо Евробаскет-2022 Баскетбол

    Игроки «Милуоки» Яннис и Танасис Адетокумбо обсудят с менеджером сборной Греции Никосом Зисисом участие в Евробаскете-2022, сообщает Eurohoops.

    Команда всерьез рассчитывает побороться за победу на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября на территории четырех стран.

    Ранее греческую сборную возглавил Димитрис Итудис, который в последние годы являлся главным тренером московского ЦСКА.

    Яннис Адетокумбо является действующим чемпионом НБА и дважды получал награду Самому ценному игроку лиги (2019 и 2020 годы). Его брат Танасис проводит третий сезон в составе «Милуоки».

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