Яннис и Танасис Адетокумбо могут сыграть на Евробаскете-2022 за Грецию

Игроки Яннис и обсудят с менеджером сборной Греции Никосом Зисисом участие в Евробаскете-2022, сообщает Eurohoops.

Команда всерьез рассчитывает побороться за победу на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября на территории четырех стран.

Ранее греческую сборную возглавил , который в последние годы являлся главным тренером московского ЦСКА.

является действующим чемпионом и дважды получал награду Самому ценному игроку лиги (2019 и 2020 годы). Его брат Танасис проводит третий сезон в составе «Милуоки».

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