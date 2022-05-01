Патрик Беверли пригласит Джейдена Макдэниэлса потренироваться вместе с Каваем Ленардом

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли во время последней пресс-конференции команды в этом сезоне заявил, что планирует летом пригласить партнера по команде Джейдена Макдэниэлса потренироваться вместе с Каваем Ленардом («Клипперс»).
В пятницу «Миннесота» уступила «Мемфису» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (104:114, 2-4) и завершила сезон.
21-летний Макдэниэлс набрал в матче 24 очка, реализовав 8 из 9 с игры и 5 из 6 из-за дуги.
Беверли и Ленард были одноклубниками в «Клипперс».
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