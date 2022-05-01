Патрик Беверли пригласит Джейдена Макдэниэлса потренироваться вместе с Каваем Ленардом

Разыгрывающий «Миннесоты» во время последней пресс-конференции команды в этом сезоне заявил, что планирует летом пригласить партнера по команде потренироваться вместе с ( ).

В пятницу уступила «Мемфису» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (104:114, 2-4) и завершила сезон.

21-летний Макдэниэлс набрал в матче 24 очка, реализовав 8 из 9 с игры и 5 из 6 из-за дуги.

Беверли и Ленард были одноклубниками в «Клипперс».

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА