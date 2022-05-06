Патрик Беверли: «Миннесота» прикончила баскетбол в Лос-Анджелесе»

Защитник «Миннесоты» подколол и , которые в нынешнем сезоне не прошли в плей-офф.

«Вулвс» одерживали важные победы над лос-анджелесскими командами в концовке регулярного чемпионата. «Клипперс» были повержены клубом из Миннеаполиса в плей-ин.

прикончила баскетбол в Лос-Анджелесе («Клипперс», «Лейкерс») 😂😂 Мы великолепны 🔥🔥🔥», – написал Беверли, добавив хэштег «твит про каникулы».

«Вулвс» в первом раунде плей-офф уступили «Гризлис» (2-4).

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев