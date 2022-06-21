«Майами» и Пи Джей Такер заинтересованы в продолжении сотрудничества

Форвард «Хит» отказался от опции на сезон-22/23, за который должен был заработать 7,4 миллиона долларов.

Как информирует инсайдер Тим Рейнольдс, постарается опередить конкурентов и договориться с Такером о новом контракте.

Отмечается, что после завершения сезона 37-летний Такер сказал одноклубникам, что хотел бы продолжить играть с ними за одну команду.

В прошлом сезоне Пи Джей провел 71 матч за «Майами» и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

Рынок свободных агентов откроется 1 июля.

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